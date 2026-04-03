Мособлгаз провел техобслуживание в 20 тыс квартир Подольска

Специалисты Мособлгаза в первом квартале 2026 года провели плановое техобслуживание внутриквартирного газового оборудования почти в 20 тыс. квартир городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске газовое оборудование проверили почти в 15 тыс. квартир. Еще более 5 тыс. квартир обслужили в микрорайоне Климовск.

Одной из основных проблем остается недопуск специалистов в жилье. С января по конец марта сотрудники не смогли попасть более чем в 5 тыс. квартир Подольска и Климовска для проведения планового обслуживания.

С 1 марта 2026 года недопуск работников для выполнения планового техобслуживания внутриквартирного газового оборудования может стать основанием для приостановления газоснабжения. Это предусмотрено изменениями в федеральный закон №308 от 31 июля 2025 года.

За несколько дней до даты проверки сотрудники уведомляют жителей по телефону. Узнать график проведения работ можно в приложении «Личный кабинет Мособлгаза», на официальном сайте компании в разделе «Техническое обслуживание», а также из объявлений в подъездах и на информационных стендах домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.