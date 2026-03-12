Мособлгаз подключил к газу четыре деревни в Подмосковье

С начала 2026 года Мособлгаз построил газовые сети к четырем населенным пунктам Подмосковья по губернаторской программе газификации. Работы завершены в округах Волоколамский, Раменский, Зарайский и Орехово-Зуевский, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газовые сети подвели к деревням Таболово Волоколамского округа, Сельвачево Раменского округа, Истоминка Зарайского округа и Власово Орехово-Зуевского округа. До конца марта планируется завершить строительство газораспределительных сетей в селе Старое городского округа Ступино.

После ввода объектов в эксплуатацию жители смогут бесплатно подвести газ до границ своих участков и подать заявку на участие в программе социальной газификации. Сделать это можно через интерактивную карту.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» действует более 20 лет. За это время к газовому отоплению подключили свыше 300 тыс. жителей, всего газифицировано более 900 населенных пунктов. В 2026 году планируется подключить около 70 населенных пунктов.

Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. Условие — в населенном пункте должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а капитальные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.