сегодня в 13:11

Мособлгаз подключил 42 дома к газу в Павлово-Посадском округе

Специалисты Мособлгаза подключили к газу 42 домовладения в деревне Гаврино Павлово-Посадского округа по президентской программе социальной газификации. Работы позволили жителям перейти на более экономичный и надежный источник энергии, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Подключение домов в Гаврино стало частью реализации программы социальной газификации в Подмосковье. Газификация позволяет улучшить бытовые условия и снизить расходы семей на отопление по сравнению с альтернативными видами топлива.

Чтобы принять участие в программе, домовладельцу необходимо убедиться, что дом зарегистрирован и имеет официальный адрес. Если объект ранее не оформлен, нужно подать заявление на присвоение адреса и регистрацию через МФЦ.

После этого заявка на подключение направляется через интерактивную карту газификации. Прокладка газопровода до границы земельного участка выполняется бесплатно. Подробная информация о программе и перечне населенных пунктов размещена на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.