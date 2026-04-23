Мособлгаз обслужил Вечный огонь в Домодедове

Техническое обслуживание мемориала проводят ежегодно. Сотрудники компании проверяют газовое оборудование и очищают конструкции, при этом огонь не гаснет — его переносят на временную горелку, чтобы сохранить непрерывное горение, а после завершения работ возвращают на прежнее место.

В этот раз специалисты перенесли пламя, демонтировали и осмотрели звезду, очистили горелку, прочистили и продули форсунки. Также они проверили герметичность соединений и запорной арматуры, смонтировали конструкцию и выполнили продувку газом для вытеснения воздуха. После этого пламя вернули на монумент и убедились в его устойчивом горении.

«Это очень ответственная и почетная работа. Я уже 24 года принимаю участие в техническом обслуживании этого Вечного огня, и каждый раз чувствую волнение и трепет. Уверена, что дети, видя наше отношение к сохранению памяти о Великой Отечественной войне, так же будут бережно хранить и передавать следующим поколениям историю нашей Великой Победы», — пояснила мастер аварийно-диспетчерского участка Домодедовской районной эксплуатационной службы Ольга Федюхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.