Сетевой газ получили 113 домовладений в деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха с начала реализации проекта социальной газификации в 2021 году. Газопроводы бесплатно подвели к границам 135 земельных участков, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз провел очередной пуск газа в деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха в рамках президентского проекта социальной газификации. Новым абонентом стала Светлана Михайловна. Жительница отметила удобство оформления участия в программе: заявку можно подать через личный кабинет Мособлгаза, а документы — подписать в электронном виде.

Проект действует в деревне с 2021 года. За это время сетевой газ получили 113 домовладений, а к границам 135 земельных участков газопроводы подвели бесплатно. Всего в городском округе Балашиха за пять лет действия программы газифицировали более 1 586 частных домов.

Жители населенных пунктов, где проложены газовые сети, могут подать заявку на участие в программе на официальном сайте Мособлгаза. Отслеживать этапы работ можно в личном кабинете клиента.

Консультации по вопросам участия в программе доступны в официальных сообществах Мособлгаза в социальной сети «ВКонтакте» и в чат-боте «Газовая безопасность».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.