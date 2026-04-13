Мособлэнерго примет сети 25 СНТ Подмосковья в 2026 году

Компания «Мособлэнерго» с начала 2026 года приняла на баланс сети 14 СНТ Московской области и планирует до конца года оформить еще 11 товариществ. Всего в 2026 году в собственность компании передадут объекты 25 СНТ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

С начала 2026 года «Мособлэнерго» приняло электросети 14 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ региона. До конца года компания планирует завершить передачу еще 11 СНТ. В 2025 году на баланс было принято 53 товарищества при плане в 25, что превысило показатель более чем в два раза.

Сейчас к сетям «Мособлэнерго» подключены 1542 садоводческих, огороднических и дачных объединения в городских и муниципальных округах Подмосковья. Электросетевое хозяйство почти 670 из них уже передано компании. Работа ведется в рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства.

Передача сетей позволяет собственникам участков отказаться от затрат на капитальный ремонт и эксплуатацию. Техническое обслуживание и восстановительные работы при технологических нарушениях берет на себя энергокомпания. Специалисты оценивают состояние объектов и при необходимости в течение пяти лет включают их в программу капитального ремонта, инвестиционную программу или программу повышения надежности.

«Для владельцев участков в СНТ передача сетей энергетикам — это прежде всего избавление от зависимости от частных ветхих сетей. Консолидация — фундамент энергетической безопасности всего региона. Принимая на баланс сети СНТ, мы создаем единую управляемую систему, где можно планомерно проводить модернизацию, подключать новых абонентов и гарантировать единые стандарты качества», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что такая работа является долгосрочной инвестицией в стабильное и надежное электроснабжение.

Упрощенная схема передачи электросетей СНТ территориальным сетевым организациям действует в Подмосковье с 2019 года. Ее цель — повышение качества и надежности энергоснабжения, создание единых условий для технологического присоединения новых абонентов и обеспечение энергетической безопасности региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.