МосОблЕИРЦ запустил интерактивную карту загруженности офисов

На портале МосОблЕИРЦ в разделе «Офисы» теперь доступна интерактивная карта. Она отображает актуальную загруженность клиентских отделений в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Каждое отделение обозначено цветным маркером:

зеленым — если ожидание приёма не превышает 15 минут;

красным — если время ожидания больше 15 минут.

При наведении курсора на маркер отображается адрес офиса, график работы и текущее время ожидания. Если индикатор красный, можно перенести визит или заранее оформить запись.

Над картой размещена диаграмма, которая показывает прогноз загруженности по дням недели и часам. Наибольший наплыв посетителей обычно наблюдается в первые дни после рассылки квитанций, после праздников и выходных, а также в периоды передачи показаний. Меньше всего людей — в последнюю неделю месяца, по субботам и в вечернее время.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.