МосОблЕИРЦ напомнил о сроке оплаты ЖКУ
В Подмосковье подходит к концу период оплаты коммунальных услуг. С учетом изменений в законодательстве срок внесения платежа за февраль — до 15 марта, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Своевременная оплата исключает начисление пеней и позволяет в полном объеме получать причитающиеся льготы. Право на льготы имеют многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории граждан. Субсидия положена жителям Подмосковья, чьи коммунальные расходы превышают 22% дохода семьи, при отсутствии коммунальных долгов.
Оплатить счета без комиссии можно через СБП:
• в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф
• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• через бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ.
Оплатить коммунальные услуги можно также в терминалах, онлайн-сервисах и отделениях банков, в клиентских офисах расчетного центра.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.