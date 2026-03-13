МосОблЕИРЦ напомнил о сроке оплаты ЖКУ

сегодня в 14:05

В Подмосковье подходит к концу период оплаты коммунальных услуг. С учетом изменений в законодательстве срок внесения платежа за февраль — до 15 марта, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Своевременная оплата исключает начисление пеней и позволяет в полном объеме получать причитающиеся льготы. Право на льготы имеют многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории граждан. Субсидия положена жителям Подмосковья, чьи коммунальные расходы превышают 22% дохода семьи, при отсутствии коммунальных долгов.

Оплатить счета без комиссии можно через СБП:

• в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф

• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

• через бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ.

Оплатить коммунальные услуги можно также в терминалах, онлайн-сервисах и отделениях банков, в клиентских офисах расчетного центра.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.