Министры ЖКХ Московской и Челябинской областей обменялись опытом

Подмосковье посетила делегация министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области во главе с Людмилой Алпатовой, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках рабочей встречи с министром ЖКХ Московской области Кириллом Григорьевым участники обсудили приоритетные направления развития отрасли и новые цифровые проекты.



Ключевыми темами работы стали модернизация коммунальной инфраструктуры, оснащение аварийно-восстановительных бригад ресурсоснабжающих организаций.

Гостей также интересовали вопросы жилищного надзора. Поэтому участие в дискуссии приняли и инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.



Они поделились опытом в формировании фонда капремонта при включении МКД в региональную программу, реализации общих собраний собственников на платформе ГИС ЖКХ, применении искусственного интеллекта для выявления нарушений содержания территорий.

Делегация отметила высокий уровень организации отраслевых процессов в Московской области и по окончании встречи вручила Кириллу Григорьеву памятные сувениры из Челябинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.