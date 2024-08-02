Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Можайска

1 августа во дворце спорта «Багратион» прошло мероприятие «Выездная администрация», в рамках которого жители Можайского городского округа могли напрямую обратиться к представителям различных структур местной администрации. В мероприятии принял участие министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Во время мероприятия министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием граждан, отвечая на вопросы жителей о состоянии жилищно-коммунальных услуг в регионе, обсуждал актуальные проблемы и планы по улучшению инфраструктуры. Велиховский отметил важность таких встреч, подчеркнув, что они способствуют открытости и оперативному решению проблем.

«Мероприятия формата «Выездная администрация» позволяют нам быть ближе к жителям и оперативно реагировать на их запросы. Это не только возможность решить текущие проблемы, но и шанс услышать мнение людей о наших проектах, что крайне важно для планирования дальнейших действий», — сказал Антон Велиховский.

Мероприятие прошло успешно, собрало множество предложений от граждан, что еще раз подчеркнуло необходимость прямого общения между властями и жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.