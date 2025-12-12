Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев наградил лучших управдомов 2025 года

В Правительстве Московской области отметили итоговый ежегодный форум «Управдом», на котором подвели итоги совместной работы ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и профильных областных Министерств. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Открыли мероприятие Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев поздравил Ассоциацию с 11-летием и обозначил приоритеты команды Министерства ЖКХ в работе с управдомами на следующий год.

«Со следующего года мы перестраиваем подход к капитальному ремонту — к выбору подрядчиков и домов для проведения работ. Большую роль в этих изменениях играете вы, в тот момент, когда регулярно даете обратную связь по ходу капремонта. В новой программе 2026 года перед ремонтом мы будем проводить техническое обследование, чтобы выполнять работы именно в тех домах, где это необходимо больше всего. Также меняем принцип работы межведомственных штабов по включению объектов водоснабжения и водоотведения в госпрограмму — со следующего года приглашаем вступить туда Ассоциацию», — обратился к участникам Кирилл Григорьев

Кирилл Борисович наградил благодарственными письмами лучших управдомов за активную гражданскую позицию и осуществление общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Московской области.

«В мероприятии участвую не первый раз — организация всегда на высоком уровне. Приятно, что в этом году отметили высокой наградой министра. И спасибо большое Кириллу Борисовичу и его команде за то, что уделяется большое внимание нашему округу — Лосино-Петровскому, особенно в части улучшения системы водооснабжения. Приятно, что нас слышат и прислушиваются. А значит все не зря!», — поделилась член муниципального отделения ассоциации в г. о. Лосино-Петровский Татьяна Закурдаева.

Мероприятие организовано Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.