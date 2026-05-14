Минэнерго Подмосковья предупредило об опасности работ у ЛЭП

Министерство энергетики Московской области напомнило жителям и организациям о запрете несогласованных работ в охранных зонах энергообъектов в Подмосковье. Такие действия могут привести к отключению электроэнергии и создать угрозу жизни и здоровью людей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи относятся к зонам повышенной опасности. Любые работы в их охранных границах необходимо заранее согласовывать с электросетевой организацией. Нарушения могут привести к авариям, пожарам, экологическому ущербу и отключению электроэнергии у жителей и социальных объектов.

Охранные зоны для воздушных линий составляют от 10 метров по обе стороны ЛЭП напряжением 1–20 кВ до 55 метров для линий более высокого класса. Для кабельных линий зона устанавливается по всей протяженности трассы и в одном метре от кабеля с каждой стороны. Вокруг подстанций охранная зона определяется по периметру участка и зависит от уровня напряжения.

В этих границах запрещено строительство и снос зданий, проведение массовых мероприятий, складирование материалов, земляные и погрузочные работы, вырубка деревьев, разведение огня, размещение стоянок и свалок. Нельзя подниматься на опоры ЛЭП, проникать на подстанции и передвигаться под линиями транспортом выше 4,5 метра.

«Энергообъекты — не место для игр и несогласованных работ. Любая стройка, земляные работы или даже рыбалка в охранной зоне ЛЭП и подстанций — это риск массового отключения электричества и прямая угроза жизни. Получение разрешения на работы — обязательное условие безопасности», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

При выявлении несанкционированных работ представители «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вправе остановить их и составить акт о правонарушении. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Сообщить о противоправных действиях можно по телефону горячей линии «Мособлэнерго» +7 (495) 99-500-99 и по номеру «Светлой линии» +7 (800) 220-0-220, короткий номер — 220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.