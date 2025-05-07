Минэкологии напомнило о правилах эксплуатации спецтехники в Подмосковье

С наступлением активного сезона квадроциклов Минэкологии Московской области обращается к любителям внедорожных приключений с призывом соблюдать правила эксплуатации спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Квадроциклы — это отличный способ насладиться красотой природы Подмосковья, но они же являются и источником повышенной опасности, требующим ответственного подхода. Незнание или игнорирование правил не только влечет за собой административную ответственность, но и может привести к серьезным травмам, а также нанести ущерб окружающей среде», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В весенне-летний период инспекторы Гостехнадзора все чаще выявляют квадроциклы без номерных знаков, не прошедшие технический осмотр, и водителей без соответствующих документов. Минэкологии напоминает о ключевых требованиях: обязательная регистрация, прохождение планового техосмотра, наличие соответствующего документа на право управления самоходным средством.

Для управления квадроциклом необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста категории А1. В качестве альтернативы, владельцы водительских удостоверений также могут управлять квадроциклом, но при определенных условиях:

Категории А или B1MS: дают право на управление квадроциклом мощностью свыше 50 кубов.

Категории B, С, D или B1AS: требуется наличие при себе договора аренды техники (от владельца/прокатчика), предусматривающего «временную передачу гражданину самоходной машины в управление». Обязательным условием является предварительное прохождение инструктажа по управлению и обеспечение безопасной эксплуатации техники.

Минэкологии Московской области настоятельно рекомендует владельцам квадроциклов ознакомиться с полным перечнем правил эксплуатации спецтехники и неукоснительно их соблюдать. Ответственный подход к управлению квадроциклом — это залог безопасности и сохранения уникальной природы Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.