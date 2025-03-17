Минчистоты Подмосковья 24 марта проведет «Прямую линию» по цифровым технологиям

Формат «Прямой линии» известен многим — это инструмент открытого диалога между гражданами и представителями ведомств. Так, 24 марта министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья проведет «Прямую линию» для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Хотите задать интересующие вопросы о применении «умных» автомобилей, раздела «Народный инспектор» и камер системы «Безопасный регион» в контроле за содержанием территорий? Тогда прямая линия по вопросам цифровых технологий для вас.

«Прямая линия» пройдет 24 марта, начало — 10:00. Спикер: заместитель министра Дмитрий Диденко

Место: онлайн-конференция, тема: «Цифровые технологии в отрасли городского хозяйства»

Оставить вопросы, на которые хотите получить ответ, а также попасть на конференцию в день ее проведения, вы можете по ссылке.

Прием вопросов завершится 21 марта в 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.