Машинист водоканала из Королева стал «Лучшим по профессии» в Подмосковье

В Московской области завершился профессиональный конкурс «Лучший по профессии» 2025 года, организованный МинЖКХ региона. В нем принимали участие лучшие специалисты из более чем 40 ресурсоснабжающих предприятий Подмосковья. Конкурс состоял из нескольких этапов, на которых оценивались подготовка аварийных бригад, оперативность диспетчерских служб, а также навыки инженеров, экскаваторщиков и сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Победителем в номинации «Лучший машинист экскаватора» стал машинист экскаватора королевского водоканала Сергей Белоусов. В ходе соревнований он продемонстрировал высокую точность управления техникой при разработке, обратной засыпке и планировке котлована.

Сергей работает в АО «Водоканал» с 2019 года, но его стаж в профессии машиниста экскаватора составляет более 25 лет. За время своей работы он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, ответственный и надежный работник. Сергей имеет 6 разряд, что свидетельствует о его высоком уровне квалификации и мастерства.

«Поздравляем Сергея Анатольевича с заслуженной победой и желаем ему дальнейших успехов в его ответственной и важной работе! Его профессионализм и преданность делу вносят значительный вклад в развитие и эффективное функционирование нашего предприятия», — отметил руководитель городского предприятия Виталий Виноградов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.