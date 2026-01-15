Лужи до колен и проблемы с благоустройством: сургутянка рассказала о своем дворе

В редакцию СургутИнформ поступило обращение от жительницы Сургута, которая выразила недовольство состоянием территории возле жилых домов, расположенных рядом со сквером Дружбы народов. Женщина жалуется на проблемы с уборкой снега, доступом к автобусной остановке и общим благоустройством, которые наблюдаются уже не первый год.

По словам горожанки, местные жители постоянно вынуждены обращаться в различные инстанции и «подталкивать» коммунальные службы, чтобы добиться очистки дорог и пешеходных проходов. При этом, как подчеркнула сургутянка, уборка носит частичный характер: очищается лишь небольшая зона, а вокруг остаются огромные снежные отвалы. С приходом весны эти кучи тают, превращая двор и прилегающие пешеходные зоны в непроходимые участки.

Она рассказала, что в прошлом году из-за обилия талой воды уровень луж доходил до колен, и лишь однажды на проблемном участке были уложены поддоны для удобства пешеходов. В другие годы, по ее словам, передвижение по этой территории становилось небезопасным, а одна пожилая женщина даже упала в растаявший снег и не смогла самостоятельно подняться.

Особое внимание сургутянка уделила вопросу доступа к остановке общественного транспорта. По ее словам, пешеходные дорожки и переход завалены снегом, а интенсивное движение автомобилей создает опасность для людей, которые вынуждены передвигаться по узким, неочищенным проходам. По ее мнению, эта ситуация представляет серьезную угрозу для пешеходов.

Женщина также рассказала о проблемах с автобусной остановкой, которую установили несколько лет назад. По ее словам, вначале был установлен только металлический каркас, который долгое время стоял без стекол и дверей. Позже стекла появились, но двери так и не были установлены. Кроме того, внутри остановочного павильона до сих пор нет асфальтового покрытия, а земля состоит из неровных камней, что увеличивает риск получения травм. При этом, как отмечает жительница, остановка позиционируется как теплая, но по факту таковой не является.

В заключение горожанка коснулась темы благоустройства сквера Дружбы народов. Она сообщила, что в 2024 году, будучи председателем совета дома, она договорилась с лесопарковым хозяйством о посадке деревьев, но работы были отменены из-за запланированной реконструкции сквера. Позже, по ее словам, стало известно о выделении значительных средств на обновление территории, но в настоящее время речь идет только о возможном текущем ремонте при условии выделения дополнительного финансирования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.