Коммунальщики Лотошино расчистили дворы и парковки на Ветеринарной улице

Сотрудники «Благоустройства» и Лотошинского ЖКХ 28 января убрали снег во дворах и на парковках многоквартирных домов на улице Ветеринарная в поселке Лотошино.

В поселке Лотошино на улице Ветеринарная сотрудники «Благоустройства» и Лотошинского ЖКХ очистили от снега дворовые территории и парковки у домов №10, 14, 16 и 22. Для уборки использовали лопаты и два снегоуборщика. Волонтеры Подмосковья также приняли участие в работах, помогая коммунальным службам.

По словам директора «Благоустройства» Сергея Бондарчука, снегопад в муниципальном округе продолжается и, по прогнозам синоптиков, не прекратится до ночи. Из-за этого уже расчищенные участки вновь покрываются снегом через несколько часов.

Все 80 сотрудников «Благоустройства» и 25 единиц техники работают в усиленном режиме с раннего утра. Особое внимание уделяется расчистке основных дорог, подъездов к социальным объектам и районам с многоэтажной застройкой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.