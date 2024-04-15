Крыши 50 многоквартирных домов обновят в Истре до конца года

В рамках программы капремонта специалисты Фонда капитального ремонта на территории округа Истра ведут работы по ремонту крыш, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, работы проводятся по адресам: г. Дедовск, ул. Спортивная, дом № 2 и в д. п. Снегири по ул. Московская, дом № 31.

Также в настоящее время завершен ремонт скатных кровель в многоквартирных домах в Дедовск, ул. Клубная, дом № 3, с. Рождествено, ул. Южная, дом № 4 и п. Манихино, ул. Железнодорожная, дом № 18, а также плоских крыш в г. Дедовск по следующим адресам: ул. Победы, дома № 1, 1 к.1 и на ул. Энергетиков, дом № 22.

Дополнительно до конца месяца запланировано начать работы в МКД:

г. Дедовск, ул. Ногина, дом № 3;

г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом № 4;

г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, дом № 75В;

г. Истра, ул. Советская, дом № 36А;

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, дом № 55;

с. Новопетровское, ул. Северная, дом № 11.

После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок в течение 5 лет.

Всего в текущем году в городском округе Истра планируем отремонтировать 50 кровель. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.