Крупнейший в РФ центр исследований в области защиты растений обеспечили светом

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили технологическое присоединение научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке импортозамещающих технологий защиты растений. Проект реализует фирма «Август» — лидер отечественного рынка пестицидов. Площадь объекта, который строится в подмосковном наукограде Черноголовке, превысит 25 тыс. кв. м, в его состав войдет крупнейший в стране комплекс искусственного климата. Потребитель обеспечен 4 МВт мощности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Энергетики построили около 1,3 км кабельных линий электропередачи, пройдя часть трассы под землей, установили восемь комплектных распределительных устройств 10 кВ. Также проведены работы на подстанции 110 кВ, которая станет основным источником электроснабжения НИЦ.

На базе НИЦ планируется проводить круглогодичные испытания с возможностью имитации условий любой климатической зоны России и мира. Для этого здесь монтируют специальные камеры — фитотроны. Работа нового центра будет способствовать решению задач двух нацпроектов — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые материалы и химия».

«Россети» содействуют развитию научно-исследовательской базы на всей территории присутствия. Ранее в 2025 году энергетики обеспечили электроснабжение центра в Новосибирске, ориентированного на создание импортозамещающих технологий связи, выделили дополнительную мощность для НИИ морской теплотехники в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.