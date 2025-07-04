Котельную в селе Онуфриево полностью реконструируют

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В котельной села Онуфриево демонтировали котлы, а вместе с ними и остальное отслужившее свой срок оборудование. В текущем году этот объект будет полностью реконструирован в рамках масштабной модернизации системы теплоснабжения, которая проводится в муниципальном округе Истра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе технического перевооружения 4 старых котла заменят на 3 новых высокоэффективных, установят более усовершенствованные насосы, современные теплообменники и другое оборудование с автоматизированной системой управления и мониторинга, соответствующее актуальным нормам энергоэффективности и безопасности.

В ходе реконструкции также будет отремонтировано здание котельной. Проектом предусмотрена установка новых оконных и дверных блоков, ремонт кровли и обновление внутренних помещений, а также замена ограждения.

На данный момент завершен демонтаж всех котлов и большей части старого оборудования, выполняются работы по устройству оснований для установки основного оборудования и новой дымовой трубы.

Котальная в Онуфриево обеспечивает теплом 14 многоквартирных жилых домов и 6 социально значимых объектов, а это более 1,1 тыс. жителей.

Модернизация котельной в Онуфриево, которая будет завершена в текущем 2025 году, позволит обеспечить стабильную работу системы, минимизировать возникновение аварийных ситуаций и перебоев с подачей горячей воды и теплоснабжения жителям села.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.