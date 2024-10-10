Комплексное благоустройство дворов завершается в Новом Городке

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сегодня в 06:13

В Подмосковье завершают благоустройство еще пяти дворов

В поселке Новый Городок Одинцовского округа практически завершены работы по комплексному благоустройству пяти дворов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На территории обновили покрытие пешеходных дорожек, въездов во двор и внутренних проездов. Заасфальтировано и значительно увеличено парковочное пространство. Появились и дополнительные парковки около поликлиники, а также разворотная площадка общественного транспорта», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что на разворотном «кругу» обновят остановочный павильон и высадят многолетние кустарники. Из-за погодных условий завершить все работы планируют в течение 10 дней.

Общая площадь ремонтируемого покрытия по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в Новом городке — более 10 тысяч квадратных метров.

Также во дворе дома № 41 появилась новая детская площадка. Ее эскиз одобрили сами жители. В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» на 300 квадратных метрах установили игровые элементы, песочный дворик, лавочки, а также уложили резиновое покрытие. На площадке оборудовали освещение, установив камеру видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.