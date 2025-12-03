Компания «Эколайф» и ассоциация ветеранов СВО заключили соглашение в Красногорске

Транспортно-логистическая компания «Эколайф» и ассоциация ветеранов СВО Московской области подписали соглашение о партнерстве в городском округе Красногорск для поддержки профессиональной адаптации и трудоустройства ветеранов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В городском округе Красногорск компания «Эколайф» и Ассоциация ветеранов СВО Московской области заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали руководитель компании Валерий Соломеннов и исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова.

Соглашение направлено на расширение программ помощи ветеранам в профессиональной адаптации и трудоустройстве в Подмосковье. Руководитель Ассоциации Кирилл Лосунчуков отметил важность поддержки ветеранов и готовность предприятий региона предоставлять им новые возможности.

Генеральный директор «Эколайф» Валерий Соломеннов подчеркнул, что в компании уже работают ветераны СВО, которые проявляют дисциплину и ответственность. Он выразил благодарность губернатору Московской области за системную поддержку вернувшихся со службы.

В ходе мероприятия ветеранам вручили дипломы о повышении квалификации и общественные медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.