Коммунальщики Жуковского работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада
Фото - © Пресс-служба г.о. Жуковский
В связи с обильным снегопадом, обрушившимся на регион, коммунальные службы в подмосковном Жуковском работают в усиленном режиме. Уборка осуществляется механизированным и ручным способом, в первую очередь расчищаются проезжие части, тротуары, подходы к социальным объектам, выходы из подъездов, остановки, сообщил глава округа Андроник Пак.
«Все коммунальные службы были готовы к снегопаду, который обещали синоптики: каждый отлично знает свою зону ответственности и понимает, насколько важно сразу выйти на улицы и приступить к уборке», — отметил он.
Кроме того, коммунальщики продолжают обработку проезжих частей и тротуаров противогололедными средствами. В случае возникновения вопросо, жители могут обратиться на горячую линию по номеру: +7 (498) 482-66-68 или в чат «Уборка снега».
Глава Жуковского призвал жителей и автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах, при необходимости звонить в службу спасения — 112.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.
