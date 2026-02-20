сегодня в 09:50

Коммунальщики Жуковского работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада

В связи с обильным снегопадом, обрушившимся на регион, коммунальные службы в подмосковном Жуковском работают в усиленном режиме. Уборка осуществляется механизированным и ручным способом, в первую очередь расчищаются проезжие части, тротуары, подходы к социальным объектам, выходы из подъездов, остановки, сообщил глава округа Андроник Пак.

«Все коммунальные службы были готовы к снегопаду, который обещали синоптики: каждый отлично знает свою зону ответственности и понимает, насколько важно сразу выйти на улицы и приступить к уборке», — отметил он.

Кроме того, коммунальщики продолжают обработку проезжих частей и тротуаров противогололедными средствами. В случае возникновения вопросо, жители могут обратиться на горячую линию по номеру: +7 (498) 482-66-68 или в чат «Уборка снега».

Глава Жуковского призвал жителей и автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах, при необходимости звонить в службу спасения — 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.