Коммунальщики Волоколамска устраняют последствия циклона Валли

сегодня в 12:33

Коммунальные службы Волоколамского округа утром 19 февраля приступили к ликвидации последствий снежного циклона «Валли», который накрыл Подмосковье. Работы ведутся в усиленном режиме, несмотря на продолжающиеся осадки.

С первыми снежными зарядами сотрудники центра развития «Городское хозяйство» вышли на основные пешеходные маршруты округа. К 7:00 в Волоколамске высота снежного покрова в большинстве мест не превышала 5 сантиметров, однако снег продолжает идти.

Мастер участка Владислав Аржаков сообщил, что коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

«Технику пока направляем во дворы жилых домов, при необходимости будем выводить ее и на улицы округа», — пояснил Аржаков.

Коммунальщики продолжают мониторинг ситуации и по мере изменения погодных условий корректируют план уборки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.