Коммунальщики Власихи Подмосковья убирают снег после циклона

сегодня в 14:37

Коммунальные службы Власихи 19 февраля расчищают дороги, тротуары и пешеходные переходы после сильного снегопада. Основное внимание уделяют центральной площади и обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов.

Утром 19 февраля на центральной городской площади Власихи спецтехника приступила к уборке снега. После обработки проезжей части на участки вышла малая механизация. Бобкэт расчищает четыре пешеходных перехода, затем к работе подключается трактор для уборки тротуаров.

Коммунальные службы стремятся обеспечить свободный проезд транспорта и безопасное передвижение жителей. Работу осложняют автомобили, припаркованные вдоль обочин. Часть жителей, прислушавшись к прогнозам синоптиков, пересела на общественный транспорт, оставив машины на гостевых парковках и улицах.

Водителям уборочной техники приходится действовать особенно аккуратно, чтобы не повредить припаркованный транспорт и качественно очистить территорию от снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.