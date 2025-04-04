Коммунальщики Коломны восстанавливают водостоки и парапеты на крышах МКД

«На пятиэтажных зданиях ветер чаще всего повреждал свесы кровли и парапеты. Если повреждения были незначительными, мы сразу же исправляли их на месте. В случае серьезных разрушений устанавливались новые конструкции», — отметил начальник участка общестроительных работ ООО «ДГХ» Андрей Сучков.

Работы по ремонту парапетов завершены в домах № 6/1 и 98 на улице Дзержинского, а также в доме № 9 на улице Гагарина. Поврежденные свесы крыши восстановлены по адресам — Гагарина, 66, Калинина, 35, Карла Либкнехта, 36, Юбилейная, 2 — и на других объектах.

«Значительный ущерб был нанесен и девятиэтажкам, особенно кирпичным домам. Там часто отрывались парапеты и колпаки вентиляционных каналов. Наши сотрудники оперативно восстанавливают поврежденные участки», — добавил Андрей Сучков.

До наступления лета департамент планирует завершить ремонт водосточных систем на многоквартирных домах. Проводится чистка водоотводов, устранение засоров, а при необходимости изготавливаются дополнительные элементы — звенья, воронки и колена. Работы уже выполнены на улицах Зелёной и Ватутина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.