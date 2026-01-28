Коммунальщики Химок всю ночь убирали выпавший снег

К уборке снега в городе приступили после 23 часов. Утром в среду на дежурство вышли новые бригады рабочих. Уборка продолжается во всех микрорайонах.

Ночью специалисты и техника работали на мосту Ленинградского шоссе, с него было вывезено 320 кубометров снега. Кроме того, работы велись на Юбилейном проспекте, улицах Дружбы, Мичурина, 9 Мая, Лавочкина, Гоголя, Чкалова, Калинина, проспекте Мира, Ленинском проспекте, в СНТ «Юбилейное» и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

