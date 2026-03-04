Коммунальные службы Подольска продолжают очищать округ от снега

На муниципальных дорогах и общественных территориях Подольска работают более 660 человек и 144 единицы техники. Они убирают и вывозят снег на дорогах, тротуарах, пешеходных зонах, а также вывозят его, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Также очищают парковки, проезды и остановочные павильоны муниципалитета. Особое внимание уделяют социальным объектам.

Напомним, в зимний период для уборки снега в округе подготовлены к работе порядка 300 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.