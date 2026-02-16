Коммунальные службы Подмосковья оштрафованы на 3,8 млн руб за нарушения в ЖКХ

В Подмосковье по итогам заседания министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору управляющие и ресурсоснабжающие организации оштрафованы на 3,8 млн рублей за нарушения в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошло заседание по рассмотрению административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 13 городских и муниципальных округов, включая Балашиху, Богородский, Реутов, Павловский Посад, Электросталь, Воскресенск, Люберцы, Раменский, Дзержинский, Котельники, Луховицы, Подольск и Серпухов.

На заседании рассмотрели 43 административных дела. Основные нарушения касались ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, сбоев в работе лифтов, низкого качества коммунальных услуг, задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями, незаконной перепланировки общедомового имущества и несоблюдения сроков ответов на обращения граждан.

По итогам заседания вынесены решения по 40 делам, два дела возвращены на доработку, одно отложено. Общая сумма штрафов составила 3 835 000 рублей, также вынесено 13 предупреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.