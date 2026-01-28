Коммунальные службы Дубны очистили парковки и дороги на Тверской улице

В Левобережье Дубны коммунальные службы приступили к уборке снега с парковочных мест и обочин дорог. Работы стартовали на Тверской улице утром 28 января.

Трактор с помощью шнекороторного снегоочистителя загружает снег в самосвал. Для координации техники тракторист подает сигналы водителям грузовиков: один сигнал — для подготовки, два — для начала движения. После заполнения первого самосвала следующий занимает его место, и колонна продолжает расчистку улиц.

Грейдер «Рыбинец» разбивает снежные завалы и расширяет проезжую часть, а погрузчик «Волжанин» убирает снег с парковочных мест и дорог. После завершения работ на Тверской спецтехника направится на улицы Володарского и Макаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.