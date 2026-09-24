Коммунальные службы Бронниц подготовили город к отопительному сезону

В Бронницах завершили профилактические осмотры, ремонт и обновление инженерных систем и оборудования котельных. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения прошли гидравлические испытания. На всех котельных провели наладку котлов для работы на основном и резервном топливе, а также теплохимические испытания с настройкой водно-химических режимов. К отопительному сезону подготовили многоквартирные дома и социальные объекты.

За теплый сезон в городе модернизировали коммунальную инфраструктуру. По региональной программе на улице Москворецкой построили блочно-модульную котельную и участки теплосетей для нее. Котельная с автоматическим управлением обеспечит горячей водой несколько десятков домов. Реконструкция сети на участке от Красной до Москворецкой улицы завершается.

К внештатным ситуациям подготовлены аварийно-диспетчерская служба и бригады «Бронницкого ТВК». Они укомплектованы необходимыми инструментами, техникой и оборудованием; также создан запас материально-технических средств. Отопительный период планируют начать в октябре с учетом погоды. Если после запуска отопления возникнут вопросы с подачей тепла, жители могут обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК или Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 112 и 46-44-310.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.