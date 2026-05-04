Коммунальные счета за апрель уже в личном кабинете МосОблЕИРЦ

Счета за апрель уже готовы в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Бумажные квитанции будут доставлены до 5 мая, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Информация о начислениях по каждой услуге доступна в личном кабинете в разделе «Умная платежка». Здесь можно узнать тарифы, формулы и правила расчетов.

Услуга «Добровольное страхование» в квитанции позволяет застраховать квартиру на следующий месяц. Услуга не обязательна, плательщик сам решает, оплачивать счет со страхованием или без.

Срок оплаты апрельских счетов — не позднее 15 мая.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.