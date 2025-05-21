Коммунальную технику Коломны проверили на предмет готовности к летнему сезону

На территории Московской области продолжается мониторинг состояния коммунальной техники муниципальных бюджетных учреждений. На этот раз внимание было сосредоточено на городском округе Коломна, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзорур региона.

В рамках рабочего визита отраслевые специалисты и инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр коммунальной техники МБУ, оценивая ее готовность к выполнению летних задач.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность. Безусловно, везде присутствуют свои плюсы и минусы, работа требует дальнейшей систематизации и оптимизации. С этой целью мы организуем выезды сотрудников учреждений в соседние муниципалитеты», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во время проверки представители оценили:

состояние коммунальной техники;

возможности учреждения для реализации ремонтных работ;

актуальность документации и путевых листов;

укомплектованность штата;

процесс реагирования на обращения жителей.

Предметом особого внимания в летний период являются смет, промывка территорий и расчистка водосточных каналов для эффективного контроля за водостоком.

По итогам проверки руководству МБУ даны рекомендации по улучшению работы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.