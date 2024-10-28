Количество техсбоев на объектах жизнеобеспечения Подмосковья стабилизировалось

За прошедшую неделю стабилизировалось возросшее ранее в связи с пуском тепла число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения в Московской области. ГКУ МО «МОС АВС» было зафиксировало 599 технологических нарушений (527 за аналогичный предыдущий период). Устранено 598 инцидентов, на контроле — 1, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе общего количества сбоев: теплоснабжения коснулось 273 случая, горячего водоснабжения — 160, холодного — 77 и электроснабжения — 124.

За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 36 выездов в муниципалитеты для контроля ситуаций, всего с начала года специалисты выезжали 6976 раз. В числе мероприятий было выполнено 73 задачи по обеспечению безопасности и антитеррору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.