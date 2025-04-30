Ключевые игроки отрасли ТКО встретятся на съезде в Петербурге

С 14 по 17 мая в Санкт-Петербурге пройдет важнейшее отраслевое мероприятие — Съезд региональных операторов, посвященный вопросам обращения с отходами. Организатором форума выступает Ассоциация «Чистая страна» при содействии Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

В России работу по вывозу отходов обеспечивают 183 региональных оператора. Фактически именно они играют ключевую роль во внедрении современной системы обращения с ТКО. От их эффективности зависит, как граждане оценивают стабильность всей отрасли. На съезде в Петербурге участники смогут обсудить лучшие практики и поделиться опытом решения актуальных задач.

Съезд, проводящийся с 2016 года, объединяет ведущих игроков сферы: от бизнес-представителей до отраслевых экспертов. За это время он зарекомендовал себя как авторитетная площадка для профессионального диалога и поиска практических решений.

Основные темы деловой программы включают:

регулирование тарифов,

совершенствование законодательства,

меры господдержки,

привлечение инвестиций,

развитие экономики замкнутого цикла.

В дискуссиях примут участие специалисты ППК РЭО, Минприроды России, ФАС России и Ассоциации «Ресурс», занимающейся вопросами экономики замкнутого цикла. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована выставка мусоровозной техники и коммуникационная сессия, где будут представлены инновационные разработки в области оборудования и цифровых решений. Ожидается, что форум соберет порядка 300 экспертов со всей России.

Подробности программы можно узнать на официальном сайте.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить: