Каширский регоператор начал прием бизнеса в МФЦ Лыткарино

Каширский региональный оператор с июня начал прием представителей бизнеса в МФЦ Лыткарино. Юридические лица могут получить консультации и оформить документы по вопросам вывоза ТКО по вторникам с 12:00 до 17:30, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Прием ведется по адресу: Лыткарино, квартал 3А, дом 9, этаж 1, помещение 2. Представителям бизнеса доступны консультации по договорам, сверка расчетов, подача и получение оригиналов документов, а также разъяснения по стоимости услуг.

Необходимость открытия точки в МФЦ связана с тем, что на территории Лыткарино у регоператора заключено около 430 договоров с юридическими лицами. Ранее партнерам приходилось обращаться в центральный офис в Домодедово. Новый пункт работает без территориальной привязки и готов принимать компании из других округов.

В дальнейшем регоператор планирует организовать в Лыткарино прием и для физических лиц. Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, специалисты проходят обучение и консультируют жителей по вопросам нормативов и оформления паспорта СНТ. Основная задача — упростить получение услуг по вывозу ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.