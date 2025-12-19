Капремонт водопровода в Лосино-Петровском выполнен на 73%

Под контролем Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продолжается капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Анискино на улице Центральной городского округа Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строительная готовность составляет объекта 73%

На сегодняшний день уже смонтировано 2 800 метров новой полипропиленовой трубы. Всего в рамках проекта планируется заменить около 5,5 км изношенных водопроводных сетей.

Параллельно ведется обустройство инфраструктуры:

установлено более 70 водопроводных колодцев из 147 запланированных;

смонтировано 10 пожарных гидрантов из 17;

выполняются земляные и демонтажные работы, прокладка инженерных сетей, монтаж запорной арматуры и благоустройство территории.

На объекте задействованы 9 специалистов и 5 единиц техники.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта осуществляют постоянный контроль качества и сроков выполнения работ.

Завершение всех работ, включая благоустройство, запланировано на октябрь 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.