Капремонт теплосетей в Ступине: подрядчика будут контролировать постоянно

На совещании в администрации городского округа Ступино обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла под председательством главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, сообщили в местной администрации.

Центральной темой обсуждения стал ход капитального ремонта тепловых сетей. Работы в настоящее время продолжаются на нескольких ключевых участках: на улицах Калинина, Крупской, проспекте Победы, а также на улице Советской в поселке Михнево.

Важной особенностью этого ремонта является то, что работы проводятся без остановки подачи тепла в многоквартирные дома. Тем не менее на совещании был отмечен рост обращений по вопросам отопления, поступающих через портал «Добродел». Большинство жалоб фиксируется из поселка Михнево.

В связи с этим участники совещания также обсудили функционирование котельных в поселке и необходимость максимально оперативного реагирования на сигналы от жителей.

Глава округа поставил профильному заместителю Сергею Медведеву и директору МУП «ПТО ЖКХ» Юрию Худяку задачу обеспечить постоянный контроль за подрядной организацией и регулярные выезды на объекты.

«Ремонт теплосетей — наш приоритет, но он не должен доставлять жителям дискомфорт. Мы ведем работы без отключения тепла, однако я вижу рост жалоб из Михнево. Требую от профильного заместителя и ПТО ЖКХ не просто контролировать подрядчика, а обеспечить оперативное решение всех возникающих проблем. Срок 1 декабря должен быть соблюден, и ситуация с отоплением в Михнево — стабилизирована», — подчеркнул Мужальских.

Установленный срок завершения всех ремонтных работ — до 1 декабря. Работа по стабилизации ситуации в коммунальной сфере продолжается, все озвученные поручения взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.

