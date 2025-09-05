Капремонт двух многоквартирных домов в Мытищах находится на финальной стадии

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов (МКД) на улице Щербакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. о. Мытищи.

В доме № 1 специалисты выполняют ремонт плоской кровли. На текущий момент завершены работы по устройству стяжки и страховочного слоя. Ведется монтаж гидроизоляционного покрытия и свесов. Завершить работы планируется в течение двух недель.

В корпусе 1 дома № 1 проводятся замена кровли, обновление внутренних инженерных систем и электрической проводки. На кровле ведутся работы по устройству нижнего гидроизоляционного слоя. Работы завершатся до 1 октября.

Кроме того, в доме идет замена внутренних инженерных коммуникаций систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения. К завершению подходят работы в подвальном помещении. В течение 2 недель запланировано приступить к работам по замене стояков в квартирах.

Как ранее сообщало министерство ЖКХ Подмосковья, в рамках программы капитального ремонта в прошлом году на территории Московской области были отремонтированы системы в 553 МКД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.