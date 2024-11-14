Капитальный ремонт двух домов завершают в подмосковных Мытищах

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с первым заместителем председателя совета депутатов Натальей Гречаной проверил ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время в доме № 82 корпус 3 на Новомытищинском проспекте и в доме № 38 корпус 1 на улице Летной меняют кровельное покрытие. По первому адресу работы близки к завершению, в течение месяца ожидается поставка материалов для замены входных люков.

На улице Летной процесс замены кровли также подходит к финишу. Управляющая компания и подрядная организация должны получить доступ в квартиры для замены внутреннего водостока. Завершить все работы планируют до конца ноября 2024 года.

«На сегодняшний день все работы близки к завершению. Будем выезжать повторно, контролировать процесс на постоянной основе», — сказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.