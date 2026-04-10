Как собственникам нежилых помещений в Подмосковье оплачивать взносы на капремонт

Взносы платят все собственники помещений в многоквартирных домах — владельцы квартир, парковок, кладовок и офисов. Такая обязанность возникает после включения дома в региональную программу капитального ремонта. Исключения — ветхие, аварийные дома, подлежащие сносу или реконструкции, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Счета на оплату

По поручению Фонда капитального ремонта Московской области МосОблЕИРЦ начисляет взносы владельцам жилых и нежилых помещений. Как правило, собственники квартир получают единый счет на оплату ЖКУ и взносов на капремонт. В квитанциях длянежилых помещений, помимо взносов, могут быть начисления за услуги управляющей компании, электроснабжение, обслуживание шлагбаума, в зависимости от благоустройства дома.

Если квитанции не приходят

Если у владельца парковки или кладовки нет почтового ящика, начисления могут копиться, образуя долг. Важно: задолженность по взносам на капремонт не списывается в досудебном порядке, даже если прошел срок исковой давности.

Получить информацию по начисленным и оплаченным взносам можно в личном кабинете на портале Фонда капремонта, задать вопрос — по электронной почте, указав ФИО, адрес объекта post@fkr-mosreg.ru. Телефон Фонда: +7-495-104-59-59.

Как оформить лицевой счет и получить квитанции

Обратитесь в МосОблЕИРЦ с правоустанавливающими документами на нежилой объект, чтобы открыть лицевой счет, узнать сумму начислений и подписаться на доставку электронных счетов.

Если вы уже зарегистрированы вличномкабинете МосОблЕИРЦ, решить вопросы можно онлайн: в разделе «Отправить обращение» — «Лицевой счет» опишите суть дела, при необходимости приложите фото выписки из ЕГРН или иные документы.

Подписаться на доставку электронных счетов можно в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи». Электронные счета приходят раньше бумажных, надежно хранятся в личном кабинете и удобны для оплаты, в том числе без комиссии — через СБП.

