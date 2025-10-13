Качество водоотведения улучшили в Солнечногорске после промывки коллектора

Большой засор канализационного коллектора устранили в Солнечногорске. Сети водоотведения полностью промыли от улицы Красной в районе дома № 105 до улицы Набережной. Это улучшило качество коммунальной услуги для жителей большей части города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для работ привлекли подрядную организацию со специализированной техникой. Каналопромывочная машина с вакуумным насосом позволила эффективно промыть трубопровод диаметром 800 мм. Специалисты проводили промывку в течение 5 дней по ночам, в период минимального сброса канализационных стоков.

«Перед этим провели телеметрию, чтобы убедиться, что промывка не повредит системе. Работы все выполнены в полном объеме, и проблемы с канализацией решены по данным адресам. Это улучшило ситуацию не только для жителей этого района, но в целом позволило значительно улучшить прохождение канализационных стоков в городе», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По словам первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Виталия Тушинова, причиной засора стал смыв в канализацию нерастворимых влажных салфеток и наполнителя для кошачьего туалета. Он призвал жителей внимательней относиться к функционированию инженерных систем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.