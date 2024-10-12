Хромушин проверил объекты теплохозяйства в Химках

Речь идет о котельной в Луневе, а еще теплотрассах на улицах Парковая и Розы Люксембург — там сейчас ведет работы «ТСК Мосэнерго».

По словам Хромушина, продолжаются ремонтные работы с применением сложных технических решений — монтажа байпасов, резервных сетей и т. д.

«Несмотря на то, что отопительный сезон начался, в Химках порядка 60 прорывов в сутки, но, тем не менее, на сегодняшний момент нет ни одного отключенного от тепла дома. Это та технология работы, которая разработана со структурами „Газпрома“ и на месте, в Химках, ее реализует ТСК», — заявил вице-губернатор.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» начали готовиться к отопительному сезону в Химках еще в апреле. На территории округа проложили около 20 км теплосетей, а сейчас работы продолжаются.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Жилые дома подключаем поэтапно. Сотрудники управляющих компаний занимаются развоздушиванием сетей, а 11 аварийных бригад „ТСК Мосэнерго“ в круглосуточном режиме ликвидируют прорывы на теплосетях. Для того, чтобы завершить работы в срок, было принято решение увеличить количество бригад до 18», — сказал Волошин.

В теплосетевое хозяйство округа входят 57 котельных, 114 УТП, а также 460 км сетей холодного и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.