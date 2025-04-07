Губернатор Воробьев: жители положительно оценивают комплексный капремонт домов

Жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что тут очень важно иметь понятный диалог с жителями.

Ранее пресс-служба МинЖКХ Подмосковья сообщила, что с начала года специалисты фонда капитального ремонта обработали порядка 4,7 тыс. письменных и электронных обращений, порядка 12,6 тыс. телефонных звонков от жителей региона. С начала 2025 года руководителями центра управления проектами фонда было совершено порядка 650 выездов в регионе.