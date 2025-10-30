Губернатор Подмосковья Воробьев предложил маркировать влажные салфетки и бумагу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе Минпромторга России Антону Алиханову обсудить возможность введения маркировки влажных салфеток и влажной туалетной бумаги для борьбы с засорами в системах водоотведения. Имеются в виду товары, сделанные из нерастворимых материалов из синтетических волокон, сообщает « Коммерсант », у которого в распоряжении оказалась копия письма.

В нем указано, что благодаря маркировке увеличится уровень информирования россиян о правильных способах утилизации таких отходов. Это также уменьшит количество засоров, улучшит экологическую обстановку, сократит расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Вопрос, как считает Воробьев, может рассмотреть сформированная при Минпромторге России отраслевая комиссия. В нее могут войти представители крупных изготовителей.

Губернатор Московской области отметил в письме, что засорение систем водоотведения не растворяющимися в воде средствами личной гигиены — одна из самых острых проблем в сфере отечественного жилищно-коммунального хозяйства. В среднем на некоторых локальных очистных сооружениях в регионе формируется примерно 20 тонн мусора в сутки, до 80% которого — средства личной гигиены и пищевые отходы.

