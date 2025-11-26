График работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в декабре

сегодня в 17:12

Для жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В офисе можно передать показания, проконсультироваться, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

В декабре мобильный офис работает в городских округах по графику:

• 1 декабря: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;

• 2 декабря: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00;

• 3 декабря: Люберцы, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 4, стр. 2, с 9:30 до 15.00;

• 4 декабря: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.00до 15.00

• 5 декабря: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30 до 16.00;

• 8 декабря: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00до 15.00;

• 9 декабря: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1​, с 10.30 до 15.00;

• 10 декабря: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, 26. с 10.00 до 15.00;

• 11 декабря: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной с 11.00 до 15.00;

• 12 декабря: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с

10.00 до 15.00;

• 15 декабря: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30до 15.00;

• 16 декабря: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, ​ с11.00 до 15.00;

• 17 декабря: Домодедово, с. Добрыниха, д. 7, п. 1, с 11.00 до 15.00;

• 18 декабря: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

• 19 декабря: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30 до 16.00;

• 22 декабря: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А с 11.00 до 14.30;

• 23 декабря: Ступино, р. п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;

• 24 декабря: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 14.30;

• 25 декабря: Сергиев Посад, п. Лоза, возле д. 9, с 11.00 до 15.00;

• 26 декабря: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 14.30;

• 29 декабря: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10.30 до 15.00;

• 30 декабря: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке здание МФЦ), с 10:00 до 15:00.

