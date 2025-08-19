Готовность к предстоящему осенне-зимнему сезону проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялось заседание межведомственного штаба по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совещание прошло с участием заместителя Председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова и руководителя муниципалитета Константина Михалькова.

Основными темами обсуждения стали вопросы ЖКХ и благоустройства, управления МКД, подготовки жилого фонда к зиме и работу регоператора по обращению с отходами. В настоящее время среди приоритетных мероприятий в округе выделяются следующие работы: модернизация 65 котельных, замена 54 задвижек на водозаборных узлах, промывка 19 резервуаров чистой воды, а также проведение гидравлических испытаний на 230 км тепловых сетей.

«Наш инспекторский состав проактивно провел осмотры порядка 60% жилого фонда Солнечногорска, находящегося в зоне повышенного риска. Плотно работаем с управляющими организациями, у них приоритетная задача — устранить все выявленные замечания до 15 сентября. Коммунальным службам муниципалитета необходимо усилиться и в части укомплектованности штата МБУ рабочими профессиями в преддверии зимы. Западающие показатели есть, поручения даны, округам „желтой и красной“ зоны уделяем особое внимание. Параллельно с этим коллеги из Министерства ЖКХ региона сосредоточены на подготовке сетей водоснабжения и водоотведения», — сказал Владислав Мурашов.

На базе администрации округа также оценили работу МЦУР — проанализировали характер и качество отработки профильными службами обращений жителей, а также ключевые фонящие темы.

В ходе рабочей поездки участники проверили и состояние контейнерной площадки на улице Школьная. Было дано поручение профильным специалистам проверить норматив вывоза отходов по ближайшим контейнерным площадкам и проработать вопрос обустройства дополнительных КП.

«Усиливаем контроль контейнерных площадок в ежедневном формате. Для усиления они наняли дополнительно 3 ломовоза, что поможет избежать навалов. Также наблюдаются сложности в местах, где ломовоз не может проехать (под линиями электропередач). Мы будем переносить эти контейнеры из неудобной зоны», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В завершении посетили базу МБУ «ДЕЗ» — оценили состояние спецтехники, ремзоны и укомплектованности штата рабочими профессиями. Здесь работает 74 единицы спецтехники, внедряется система навигации «Яндекс Вектор», планируется расширение функций до муниципальной управляющей компании

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.