Госдума хочет дать россиянам самостоятельно регулировать отопление в квартирах

Россиянам, которые живут в многоэтажках, нужно предоставить возможность самим заниматься регулированием отопления в своем жилье. Благодаря этому, они будут платить исключительно за фактическое потребление энергии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Централизованное отопление фокусируется на усредненных значениях и едином графике включения, отключения батарей. Во время межсезонья россияне мерзнут, пока не появится отопление. Или им приходится, наоборот, открывать окна, если возникнет потепление.

«Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик», — заявил Кошелев.

Благодаря этому у россиян появится возможность оказывать влияние на микроклимат в доме. Также они смогут экономить на коммуналке. Люди будут платить только за то количество энергии, которую реально потратили.

