Главгосстройнадзор проводит проверку реконструкции комплекса ТКО в Коломне

Главгосстройнадзор Подмосковья проводит итоговую проверку второго этапа реконструкции комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации ТКО в селе Мячково городского округа Коломна, рассказали в пресс-службе ведомства.

Застройщик ООО «МПК Коломенский» планирует завершить работы в августе текущего года.

Второй этап реконструкции выполнен на 95%, и сейчас проводятся пусконаладочные работы технологического оборудования по обезвреживанию биогаза с ВФУ. Проектом реконструкции в рамках второго этапа предусматривается устройство системы дегазации.

В состав оборудования системы входят вертикально установленные дрены, горизонтальные дрены, коллекторный трубопровод, газоконденсаторные колодцы, сифоны и конденсатосборник, транспортный газопровод, ведущий к газонагнетательной установке биогаза и высокотемпературной газосжигательной установке, двухмодульный угольный фильтр.

В результате реализации проекта произойдет снижение негативного воздействия от захоронения отходов на окружающую среду, а также будет обеспечена экологическая безопасность процесса обращения с ТКО. Площадь комплекса «Юг» составляет почти 28000 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.