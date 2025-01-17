Глава Щелкова Булгаков проверил ход работ на котельной по ул Сиреневая

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил работы на котельной по улице Сиреневая. Котельная, построенная в 1966 году, обслуживает 97 объектов, включая жилые и социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках государственной программы уже выполнены ключевые работы: заменен вакуумный деаэратор; установлено дополнительное оборудование химводоподготовки; заменено насосное и теплообменное оборудование.

Сейчас идет подготовка к запуску модернизированного котла. В ходе капитального ремонта заменены трубная часть, дымосос и вентилятор. Предварительно, обновленная котельная начнет работу 15 февраля.

В прошлом году на котельной по улице Сиреневая были смонтированы новые частотные преобразователи и насосные группы.

Все оборудование отечественное и уже успело доказать свою надежность. Из плюсов новых насосов и преобразователей: энергоэффективность и возможность автоматически регулировать количество отпуска тепловой энергии. Как итог — снижение количества инцидентов на тепловых сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.